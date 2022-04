“El Perdón social es como un abrazo ancestral”, Marbelle no para de atacar en redes sociales

Marbelle ha dado de qué hablar en las últimas semanas en redes sociales por sus constantes ataques y comentarios racistas hacia Francia Márquez después de llamarla ‘King Kong’ en Twitter. Para muchos han sido claras las inclinaciones políticas de Marbelle, pero lo que más ha causado indignación por parte de los internautas han sido los comentarios sobre el tema.

La cantante todos los días se pronuncia frente a temas políticos en su cuenta. Sin embargo el “abrazo ancestral” se convirtió en su nueva frase favorita, ya que lo está usando de manera frecuente. Este 13 de marzo inició su día realizando el siguiente comentario “Perdón social es como un abrazo ancestral”. Esta frase sigue generando indignación entre los internautas que la volvieron a llamar “Obsesionada” con Francia Márquez y con los representantes del Pacto Histórico.

“Y sigue el racismo. Sigue atacando a la persona que insultó. Eso significa que está agravando el delito.”, “Esta vieja no descansa el corazón”, “Te gusta mucho el Show ! Pero esta tarima no es para ti”, “Pobre no tiene nada que hacer porque en Colombia es repudiada por racista y su único medio para llamar la atención es por acá”, Fueron algunas de las respuestas al tuit.

Cabe resaltar que desde su rechazo a la reconciliación con Francia Márquez, algunos conciertos de la cantante han sido cancelados, y otros no han tenido el alcance necesario para completar un aforo determinado, afectándola económicamente.