“Cuando critican mi nariz y creen que me afecta”: Yuranis León respondió con un divertido video

La artista Yuranis León se realizó recientemente una cirugía en su nariz con el objetivo de tener un aspecto con el que se sintiera más cómoda, sin embargo, desde el momento en que compartió los resultados de la intervención empezó a recibir múltiples comentarios negativos por medio de sus redes sociales.

Eso sí, León no es una persona que suela prestarle atención a ese tipo de comentarios, no obstante, en el momento en que decide contestar lo hace de manera muy contundente.

En esta ocasión, la también influenciadora utilizó su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de un millón y medio de seguidores, para compartir un divertido video en el que le respondió a todos aquellos que con sus palabras buscan ofenderla y hacerla sentir mal después de su procedimiento. En este se le ve personificando a Michael Jackson.

Así las cosas, también comentó que estaría dispuesta a someterse a una nueva operación y así poderle seguir los pasos al rey del pop.

“Cuando critican mi nariz y creen que me afecta”, escribió Yuranis junto a su publicación agregando a su vez “Sean felices, vivan”.

Claramente, los comentarios llegaron inmediatamente respaldando la acción de León e incentivándola a seguir haciendo contenido de este tipo e invitándola una vez más a no escuchar, ni darle importancia a palabras malintencionadas de personas que no están aportando nada en su vida.

“A mi también me critican la mía y aún así me han querido y me han llorado”, “La sacaste del estadio”, “después que te sientas bien no importa la opinión de nadie”, fueron algunas de las palabras recibidas por sus fieles seguidores.

Vea aquí la respuesta de Yuranis León: