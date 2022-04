Así fue el conmovedor momento en el que Andy Rivera le cantó a su papá

Andy Rivera se encuentra visitando a su papá en una finca que este tiene y donde próximamente estarán realizando un concierto juntos con el objetivo de estar un poco más cerca de sus fans, sin embargo, se le ha visto a la ex pareja de Lina Tejeiro un poco bajo de ánimo últimamente, según se sabe, por motivos personales.

Así las cosas, por medio de su cuenta oficial de Instagram y a través de sus historias, Andy mostró un momento íntimo en el que le cantaba a su progenitor la canción ‘Cuando yo quería ser grande’ de Vicente Fernández Jr.

“Años que vienen despacio, primero. Con que lentitud avanzan como quería ser grande, recuerdo. Para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, y tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno”, fue uno de los fragmentos que se pudieron ver por medio de estas imágenes compartidas en la red social.

Cabe resaltar que Andy es una persona bastante unida a su padre, de hecho, suele ser frecuente ver a ambos artistas juntos constantemente siempre y cuando la agenda laboral de cada uno se los permita.

De hecho, los artistas también se han mostrado como un apoyo mutuo en más de un momento, tanto así, que ha sido el mismo Andy quien se ha referido a su padre como su “parcero” con el cual puede compartir y según sus mismas palabras “arreglar su vida un poquito”.

“Te amo como no te imaginas, y te has ganado mi respeto, amor, lealtad y cariño con la grandeza de tus acciones diarias. (No conozco nadie con un corazón como el tuyo)”, comentó hace unos días por medio de una publicación.

Vea aquí el video de Andy Rivera: