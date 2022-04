“Uno ama con el corazón y odia con el hígado”: Pamela Ospina sobre el difícil plato que les tocó en MasterChef

Por lo que vimos esta noche, el talento no es lo único que importa en MasterChef, sino de hecho, la comunicación jugó un papel bastante importante esta vez, pues el reto era precisamente poder trabajar de a parejas, escogidas por Carlos y Natalia, pero esta vez a ciegas, lo que por supuesto dificultaba la competencia y el entendimiento entre ellos.

Lea también: “Lo hubiera dado todo por sacarlos. Ellos lo saben”: Carla Giraldo habló de Tatán Mejía y Ramiro Meneses en MasterChef Celebrity

La tensión va en aumento noche tras noche, cuando los concursantes tienen que poner a prueba su talento, su paciencia y su trabajo en equipo, sin embargo, debemos admitir que esta prueba fue llevada a otro nivel, debido a que había un muro entre cada pareja que no les permitía verse ni hablar cómodamente y a pesar de ello, los platos tenían que ser exactamente iguales.

La pruebas vivió bastante tensa, pero, como dicen por ahí, las risas no faltaron y prueba de ello fueron los comentarios que los mismos concursantes lazaban durante la noche como lo que dijo Pamela, que al parecer no le gustó la proteína con la que tenía que trabajar, pues el hígado no es que a todo el mundo le guste y según la humorista “Uno ama con el corazón y odia con el hígado” porque es precisamente el órgano, que según ella, acumula todo el rencor que los humanos solemos sentir.

Lea también: “No utilizaré a nadie para mitigar mi dolor”: Fuertes declaraciones de ‘Tata’ ex esposa de Hassam

Sin embargo, Pamela lo dio todo por su plato, hasta el punto que la criticaron por gritar tanto teniendo en cuenta que muchas veces Aida Morales no la escuchaba “Uy nea, pero Pamela está exagerando mucho con esa gritería” a lo que la misma Pamela no se quedó callada y respondió con gracia “Mk Lamentablemente Aida es sorda jajajaja y yo tengo una voz bien recia que no temo usar” entre muchos comentarios que le hicieron a la pareja que definitivamente, se llevó el show completo.