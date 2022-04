“¡Se me acabó el matrimonio!”, Aida Morales cumplió su promesa y besó a Tatán Mejía en MasterChef

En MasterChef las emociones siempre están a flor de piel por la presión de entregar un plato completo, bien hecho y con las condiciones necesarias para llevar su receta al atril. Lo que más ha destacado en esta edición ha sido la calidez y compañerismo entre los famosos en la cocina. Pero en el capitulo de este 8 de abril, Aida Morales estuvo coqueteando mucho con Tatán Mejía hasta que lo besó.

Lea también: “Soy amigo de los dos”: Nicky Jam habla de la pelea entre J Balvin y Residente

El reto en parejas se tomó la noche en la competencia y como consecuencia de la previa selección, Aida Morales y Tatán Mejía. A pesar de tener un plato bien elaborado, el jurado había mencionado que solo iban a llamar a tres parejas para el atril, pero a último momento decidió llamar a Aida y a Tatán pero desafortunadamente ya se habían comido la mitad del plato.

Lea también: El ‘Show’ de Tarzán en medio de una borrachera en Desafío The Box

Pero a pesar de no llegar al atril con su plato, Aida Morales aprovechó el momento para hacer lo que había mencionado al inicio del capitulo ¡Besar a Tatán! el grito de sus compañeros, jurados y hasta la misma Claudia Bahamón no se hicieron esperar, a lo que Tatán solo pudo reaccionar con un “Se me acabó el matrimonio!”, entre risas.