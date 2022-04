“Cocináte una oreja”: los comentarios hacia ‘La Liendra’ por su video imitando al famoso chef Nusret Gökçe

‘La Liendra’ ha sido uno de los creadores de contenido antioqueños que ha marcado una alta presencia en redes sociales al igual que Yeferson Cossio por contenido patrocinado y sus polémicos videos, que en el caso de la liendra es netamente de entretenimiento. Desde que el paisa pudo recuperar su cuenta oficial de Twitter, ha podido subir sus videos habituales donde su objetivo principal es: Hacer reír.

Durante el regreso de ‘La Liendra’ a sus videos clásicos, tuvo la ingeniosa idea de realizar una parodia en la cocina imitando la apariencia y estilo de Nusret Gökçe, reconocido actualmente como uno de los mejores chefs del mundo. En el video se ve a mauricio imitando el típico movimiento del chef al aplicar la sal y sazonar la carne, pero con un toque muy colombiano, que para los internautas fue de mucha gracia.

Por supuesto las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar en el video respondiendo de una forma muy particular “la peluca le da el toque top”, “Pensé que no lograría volver a hacer buenos videos cómo antes, pero si!”, pero el comentario que desató la mayor reacción entre los seguidores de Mauricio, fue “Cocínate una oreja pues”. Esto desató una oleada de risas, ya que en muchas ocasiones sus orejas han sido criticadas de muchas maneras. Incluso, un cirujano le ofreció realizarle una cirugía por varios millones de pesos, a lo cual se negó porque considera que sus orejas son parte esencial de su personaje.