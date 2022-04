Nueva música: Algunos de los estrenos musicales de esta semana

La industria de la música siempre se está moviendo. Nuevos sonidos salen a la luz diariamente y a veces es muy complicado conocer cuáles son los artistas o las nuevas canciones que están llegando a las diferentes plataformas digitales.

Por esta razón en PUBLIMETRO Colombia le dejamos una lista con algunos de los más importantes, e incluso, algunos que posiblemente no conocía pero definitivamente querrá escuchar.

Antes de empezar, le advertimos que hay para todos los gustos.

Timø Ft. Pitizion - Canción de Amor

“‘Canción de Amor’ es todo menos una canción de amor. Es básicamente un mensaje de resignación para esos amores perfectos que vemos en las películas y la televisión”, comentó TIMØ. “¡Piti es una gran artista! Nos encantan las letras de sus canciones porque se asemejan a lo que nosotros también buscamos. Siempre soñamos con tener una mujer en este sencillo y es un honor que Piti se haya sumado. ¡La canción es mucho más poderosa con ella!”

DVX - Ying Yang

“Esta canción surge de lo divino, pero también es todo lo que provoca lo humano. Es encontrar en una sola persona tanto lo que queremos como lo que deseamos. En el sencillo ‘Yin Yang’ habitan 5 temáticas: amor, pasión, despecho, superación y rumba”, afirma DVX.

Ozuna Ft. Boza - Apretaito

En esta nueva colaboración, Ozuna, el ícono global del reggaetón de raíces puertorriqueñas y dominicanas, se une al novel intérprete y artista panameño del momento Boza, para deleitar al público con un sonido bailable y refrescante.

Pantoja - Poquita fe

“POQUITA FE es una canción que he escuchado desde hace muchos años, por muchos artistas y en diferentes versiones, casi todas bolero, es una canción que dirige todo su texto al enamoramiento y al convencer a esa persona. Siempre me llenó su letra y su música y en las diferentes versiones como la del Trío Los Reyes, José Feliciano, Los Panchos, Los Tres Ases, entre otros, que sirvieron como influencias para esta versión que les presento con mucho cariño”, aseguró el artista.

CNCO - La equivocada

El cuarteto multiplatino y nominado al Latin GRAMMY® CNCO hoy lanza nuevo tema ‘La Equivocada’. Esta balada rítmica es un himno para todos los que se enamoraron de la persona equivocada y terminaron con los corazones rotos. El lanzamiento de ‘La Equivocada’ le sigue a su éxito al estilo ochentero ‘Party, Humo y Alcohol’ que ha acumulado más de siete millones de reproducciones en YouTube.

Rozalén - Yo no renuncio

La canción “Yo No Renuncio” forma parte del proyecto “Canciones para los que no quieren escuchar” que busca concienciar a la población, especialmente a las mujeres y a las madres en particular, sobre la importancia del autocuidado y de estar bien física y emocionalmente.

“Suelen ser las mujeres quienes tienen que renunciar a sus sueños, a sus vidas, por todas las dificultades: conciliación, brecha salarial, techo de cristal…por eso es tan importante que empresas como DKV se mojen y se impliquen en proyectos así”, asegura Rozalén.

Kevin Roldan Ft. Dekko - Perreito Under

KEVIN ROLDAN uno de los artistas colombianos más exitosos del genero urbano presenta PERREITO UNDER un afrobeat mezclado con reggaetón que cuenta con la participación del barranquillero Dekko, uno de los más sobresalientes nuevos talentos de la costa colombiana.

Molotov - No olvidamos

No hay plazo que no se cumpla y lo nuevo de Molotov, su primer lanzamiento de la mano de Warner Music, ya está aquí. Son más de 27 años desde su formación los que respaldan a una de las agrupaciones más emblemáticas de México, misma que ha llevado su música a otros continentes y que, hasta la fecha, mantienen una legión de fans que esperan ansiosos lo que la banda tiene que decir en cada una de sus canciones.

Valero - La fuerte

El cantautor Valero estrena su nueva canción ‘La Fuerte’, un tema que mantiene su propuesta pop urbana y la posibilidad de seguir cantando situaciones reales que se vive en cualquier etapa de una relación.

J Álvarez - La baby rasta

El dueño del sistema no se detiene y en esta ocasión presenta a la nueva estrella del género urbano JONNA TORRES en un junte explosivo que llega con el tema “LA BABY RASTA”, canción creada en honor al legendario artista del género urbano BABY RASTA.

Blessd - Instagram

Presenta su nuevo sencillo llamado “Instagram”, justo después de haber cumplido con sus 4 primeros shows contemplados dentro de su primera gira mundial “Tendencia Global Tour” en grandes escenarios de la industria musical que continuará con los demás destinos como: México Ecuador, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, y Europa.

The Vue - Abril

“El motivo principal por el cual escribimos la canción, es que todos en algún momento nos encontramos en esta situación, y a veces transitamos en círculos sin poder avanzar, creemos que hay muchas canciones que hablan solamente de ese dolor de la pérdida, y nosotros queríamos plasmar en la canción la necesidad de reconocer que estamos mejor si avanzamos aun cuando hayamos perdido” – The Vue.