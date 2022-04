Nicky Jam rompió el silencio y habla de lo que pasó entre Residente y J Balvin

Todos fuimos testigos de las peles, indirectas y directas que hubo entre el puertorriqueño y el colombiano luego de que Balvin no estuviera de acuerdo con los Latin Grammy y Residente salió a atacarlo, pues en esta edición se celebraría la vida y carrera de Rubén Blades, una de sus máximas inspiraciones.

Pero este solo fue el inicio, pues acabó todo en una canción en donde Residente terminó cantándole la tabla al colombiano en una canción de ocho minutos que dejó prácticamente petrificado a todos los que la escucharon, pues no solamente se burlaba de su falta de talento, sino incluso afirmó que Balvin era racista y ni siquiera el mismo lo sabía.

El caso es que ante tremendo ataque, varios de sus colegas hablaron del tema y dejaron su mensaje público en redes sociales, Ricardo Montaner le pidió a los dos que bajaran sus armas y trataran de hablar las cosas ya que era muy triste ver que dos colegas se enfrentaran de esa forma, más teniendo en cuenta que estamos pasando por un enfrentamiento mundial.

Pero a pesar de ello, ninguno de los dos tomó la iniciativa de arreglar las cosas. Ahora el mismo Nicky Jam, quien suele ser amigo de los dos, rompió el silencio frente al tema y del cual muchos huyeron, ya que en medio de una entrevista en “La Resistencia” el puertorriqueño afirmó “J Balvin esta bien, siempre hablo con él y yo solo digo deja todo en las manos de Dios, mi pana, y lo mismo le dije al otro porque es pana mío también, yo le dije, déjale todo en manos de Dios, porque somos panas, de casualidad yo soy pana de los dos, Residente es de Puerto Rico, lo conozco hace un año y Balvin es mi hermano, entonces la idea mía es tratar de que los dos se arreglen, pero no se ha arreglado un carajo, pero estoy en esas, ya llega un punto en el que uno dice, bueno yo me salgo, en esa área no soy el mejor negociador, es difícil” afirmó Nicky añadiendo que a veces se sentía como el mensajero, así que prefirió que ellos solos arreglaran su situación.

¿Pero por qué suponemos que Nicky Jam está más del lado de J Balvin? su relación va más allá de haber realizado colaboraciones juntos, de hecho se convirtieron en hermanos por todo el apoyo que el colombiano le ha dado, incluso estando en los momentos más bajos y desorganizados de su vida.