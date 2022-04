“Los valores y ser agradecido, es demasiado importante”: El ex manager de La Liendra lo critica

La Liendra ahora mismo está en la boca de todo el mundo, no sabemos si todo lo que se está haciendo es a propósito y para crear polémica, pero lo ha conseguido, pues hace poco el paisa compartió en sus historias la verdad de lo que había pasado con su camioneta, quien había decidido venderla a pesar de que era una de las pertenencias que más quería.

Al parecer varios seguidores le preguntaron que era lo que realmente había pasado con la venta de la Porsche, así que él se abrió frente al tema y contó que en realidad tuvo un problema de plata con su ex manager y una empresa, pues debían reclamar ciertas comisiones que al final dejaron acumular y cuando quisieron hacerlo, ya estábamos en plena pandemia y la empresa no pudo responder, así que tuvo que recurrir a la venta de varias cosas para poder pagar sus deudas, entre esas, su camioneta, lo que generó cierto tipo de molestia entre los dos y finalmente tuvieron que separarse como equipo de trabajo.

Él aprovechó que La Liendra habló del tema y afirmó que la empresa nunca terminó en quiebra, sino solo tenían un problema de liquidez, añadiendo que cuando las cosas no funcionaban, como todo, tenían que separarse, y dejando claro que lo más importante de todo siempre era ser agradecido con el proceso y las cosas buenas que habían sucedido entre ellos y por lo que vimos, no estaba nada de acuerdo con lo dicho por La Liendra.

Pero no fue el único amigo involucrado en el asunto, de hecho, Daiky, uno también de sus amigos cercanos terminó en la historia en donde La Liendra lo dejó muy mal parado, señalándolo a él como el culpable de haber estrellado su camioneta y aparte, de habérselo ocultado, al parecer Daiky le había pedido la camioneta por un momento y se la devolvió cuatro días después arreglada para que La Liendra no se diera cuenta, sin embargo, la reparación no estaba de lo mejor así que finalmente se dio cuenta.

A pesar de que supuestamente el tema estaba arreglado, Daiky quedó bastante sorprendido al ver a su amigo haciéndolo quedar mal ante todo el mundo, pues incluso al final afirmó que ya nadie le prestara su carro porque sabían que no era cuidadoso. Él salió en redes sociales afirmando que definitivamente las personas eran muy hipócritas.