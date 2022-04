JuanDa se vuelve tendencia por hablar sobre los fetiches sexuales

JuanDa es uno de los personajes más irreverentes de internet, por eso mismo se ha ganado a muchas personas que lo siguen y lo quieren, sobre todo por su originalidad, de hecho dicen que es uno de los pocos que aun se esfuerza por crear contenido y no volverse tendencia por estar metido en polémicas.

Aparte de eso, el contenido de JuanDa es tan orgánico que lo sube a sus historias o por medio de lives en donde suele interactuar mucho con todos los seguidores que tiene. Inicialmente JuanDa se hizo conocido por Twitter, en donde compartía memes y apuntes demasiado graciosos, lo que generó que lo digital fuera lo suyo, pero él no se quizo quedar ahí y migró a Instagram, en donde prácticamente se ha vuelto una locura.

jajjdjsjajsjsjsjajsjajaaj las historias de juanda son tan únicas jajajajajajaja. pic.twitter.com/UtxRIcR7L1 — AM (@amrvv16) April 4, 2022

Estos días volvía a convertirse en tendencia ya que realizó una dinámica en sus historias después de encontrarse un Tik Tok en donde se afirmaba que los fetiches sexuales eran hereditarios, así que él le preguntó a su mamá si a ella también le gustaba tener relaciones intimas disfrazado de Sherk e invitó a todos los seguidores a preguntarle a sus papás, así que muchos hicieron la tarea y empezaron a enviarle los videos a él, los tres videos más graciosos serían premiados “Agradezco a JuanDa por crear el contenido más creativo en todo Instagram, el hacer reír a la gente siendo uno mismo no es fácil, lo amoooo tanto, puede sacar una sonrisa aún en el peor de los días” “Las historias de JuanDa me están dando ánimo para esta semana” “Mi mamá me dio la vida pero las historias de hoy de JuanDa ganas de vivirla” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Las historias de JuanDa de las mamás y los fetiches hereditarios me tienen re: pic.twitter.com/jW2kZkcvDU — vausejauregui💗 (@leeedss__) April 4, 2022

Por supuesto JuanDa se ha convertido en un gran referente como creador de contenido y debemos admitirlo, el chico tiene talento y mucha creatividad.