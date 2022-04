Carolina Cruz responde bravisima a quienes le preguntan por la enfermedad de su hijo

Sin duda uno de los niños de la farándula más queridos ha sido Salvador, pues no solo es el segundo hijo de Carolina Cruz, una de las personas más reconocidas en Colombia, sino que también, muchos le han cogido el cariño estando pendientes del estado de salud que él tiene, pues a su nombre se creó una fundación para ayudar a familias que padezcan de las mismas complicaciones médicas pero que no cuenten con la estabilidad económica para afrontar la situación.

Carolina hasta el momento había sido muy abierta frente al tema de su hijo, sin embargo, parece que se ha cansado y ahora le incomoda hablar del tema, pues a través de las redes sociales le preguntaron varias veces por Salvador, en las cuales mayoritariamente su respuesta era dulce, sin embargo, llegamos a un momento en donde una persona decide comentarle “¿Por qué no dices el diagnóstico de Salvador? es claro que tiene un síndrome” a lo que la presentadora respondió bastante molesta y directa “Número uno porque gracias a Dios no tiene ningun Síndrome, número dos porque es un bebé, es un menor de edad, y así yo sea su mamá no tengo porque hablar de la historia clínica de mi hijo y número tres porque no tengo porque darte gusto y responder lo que tu ignorancia piensa que es real” dejando a todos sorprendidos.

Sin embargo, si levantó muchos comentarios en redes sociales “La gente se pasa, eso me daría hasta pena preguntarlo, son cosas muy privadas” “Pero es que no parece normal, su cabeza se ve desproporcionada, ella alguna vez dijo que le iba hacer un procedimiento que era para filtrar agua en su cabeza, algo así ¿no?” “No le debería dar pena decir que el niño tiene hidrocefalia. Es parte del proceso, aceptar para ayudar a los demás” son algunos de los comentarios que se pueden leer en los comentarios respecto a las respuestas de la presentadora.