Epa Colombia confiesa con quien irá al matrimonio de Andrea Valdiri

Uno de los eventos más esperados por los creadores de contenido es precisamente este, pues Andrea es conocida por realizar fiestas de otro nivel y por esto mismo, muchos están ansiosos por conocer todos los detalles. Además de esto, lo cierto era que muchos rumores venían sonando sobre campanas entre la pareja, pero nada se confirmó hasta que hicieron oficial las entregas de invitaciones ya que varios de los invitados oficiales publicaron en sus historias la bonita presentación que tenía la caja, que aparte de traer la tarjeta con todos los detalles, traía una botella de Blue Label, un detalle de fina coquetería que terminó encantándole a todo el mundo.

La Jesuu y Epa Colombia por supuesto son unas de las grandes invitadas de la noche, así que dejaron saber su emoción en redes sociales, La Jesuu afirmando que no podía esperar para tomarse dicho botella en la despedida de soltera y Epa Colombia buscando el video perfecto para asistir pero eso si dejando claro que no sería uno largo porque ella es “demasiado ñera para eso” así que la otra semana se encargaría de comprar el vestido adecuado para la ocasión.

Pero las respuestas de Epa fueron más allá y ha revelado que probablemente su invitada le cause molestia a sus seguidores, pues recordemos que hace poco se confirmó que la empresaria estaría con la que era su mejor amiga, Karol Samantha, así que la empresaria respondió “Para que te digo (con quien voy) para que me sigas tratando mal, para que me sigas juzgando, yo no me podía seguir engañando, entonces amiga, tienes la oportunidad de conocer nuevos amores. Andre pasó por cinco y llegó el último, amiga yo voy por el segundo” afirmó ¿Será que Epa Colombia no pretende quedarse mucho tiempo al lado de Karol? sus declaraciones dejan mucho que decir, podría no ser una persona seria en sus relaciones o simplemente no está lo suficientemente enamorada.