Aida Victoria Merlano confiesa si tiene en su cuerpo biopolímeros o no

Una de las varias situaciones médicas que han pasado con la mayoría de famosos en Colombia, es que lastimosamente se han enfrentado al enemigo número uno de procedimientos estéticos, biopolímeros que les inyectan afirmando que son otro tipo de sustancia como vitamina y sustancias que ayudan al levantamiento y crecimiento de la cola, sin embargo, las consecuencias de estas sustancias son gravísimas, pues se pegan a la carne de donde se haya inyectado.

Prueba de las grandes secuelas que deja la inyección de esta sustancia, es el caso de Jessica Cediel, quien contó su caso completo y la batalla que tuvo que lidiar con dicha sustancia, que casi le cuestan lágrimas de sangre, afortunadamente el resultado de la operación fue buena y su cola volvió “a sus orígenes” como ella misma afirmó.

Ahora, por supuesto todos sabemos que Aida Victoria tiene un cuerpo bastante lindo, el cuál ha intervenido varias veces, como sus senos y al parecer su cola también. En sus historias hemos podido ver que estaba aconsejándole un procedimiento a las mujeres que quisieran tener sus gluteos más levantados, lo que recibió bastantes comentarios malos afirmando que dicho procedimiento era peligroso porque tenía que ver con la sustancia de los biopolímeros, así que no le quedó de otra que hablar del tema y explicar si este procedimiento, el cuál ella ya se había realizado, y si tenía que ver con esta sustancia “Yo jamás me he inyectado biopolímeros ni he salido a recomendar biopolímeros, de hecho yo no me he inyectado nada para incrementar mis gluteos, lo que yo me hice se llaman hilos tensores, los biopolímeros son sustancias inyectadas, el hilo tensor es una agujita con un hilo enchurcado, sale la aguja y el hilo queda adentro, el mismo material es polidioxanona, el mismo material con el que, en términos coloquiales, cosen a la gente. Es un material que está científicamente comprobado que es compatible con el cuerpo. Ahora, es un procedimiento para levantar el gluteo, no para aumentar” dejando claro que ella no estaba aconsejando que se aplicaran ninguna sustancia peligrosa y confirmando que en su cola solo tenía un levantamiento.