Tostao, el gran ausente de hoy en MasterChef Celebrity

La noche empezó con la buena energía que siempre empieza, pues a decir verdad, los concursantes se disfrutan mucho la competencia, sobre todo porque en esta temporada lo que más ha resaltado ha sido al solidaridad y el compañerismo que todos tienen, incluso podrían considerarse amigos. Eso ha sido precisamente lo que ha conquistado el corazón de todos los colombianos, sin embargo, es evidente que se siente la ausencia cuando alguno no puede asistir al programa y en este caso, Tostao brilló por su ausencia.

Al empezar la competencia, Claudia Bahamón comentó que en esta noche de cocina no estaría presente, a pesar de no nombrar exactamente las razones por las cuales no estaba presente el cantante, afirmó que, como este era el reto de delantal negro, en el que todos estaban poniendo lo mejor de si para no quedar sentenciados, la ausencia del cantante y el no competir lo ponía inmediatamente en riesgo y con delantal negro, pero a pesar de la noticia, sus compañeros no parecieron estar sorprendidos.

Lo cierto es que en esta temporada, lo que más ha reinado ha sido precisamente la buena relación que hay entre todos los concursantes, incluso se podría decir que todos son amigos, y han brillado por sus cualidades sobre todo por su amabilidad, pero en redes sociales, se puede leer en varios comentarios que los espectadores no están muy contentos con la presencia de dos personas específicamente, Tostao e Isabella, quienes al parecer les parecen groseros a los televidentes “Tostao se me salió. Que poco caballero, es un falta de respeto! Tratando así a una mujer, pésimo e Isabela siguiéndole el juego” “Se le fueron las luces a Tostao se portó muy mal con Pamela” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Por lo que vemos, muchos están esperando que dicha ausencia sea definitiva, sin embargo, sabemos que el cantante tiene bastante talento y que ha logrado sobre salir por eso mismo.