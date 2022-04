Mike Bahía hace un fuerte llamado a los cantantes a revisar el contenido de sus letras

El cantante Mike Bahía, reconocido por su talento musical, gran actitud en escena y por ser también la pareja de Greeicy Rendón con quien ya están cerca de ser padres y además ha mantenido una de las relaciones más estables y queridas de todo el entretenimiento en Colombia ha lanzado un comentario en el que asegura que se debe revisar la manera en la que se está comportando la música recientemente.

El intérprete de ‘La vida’ compartió por medio de su cuenta oficial de Twitter su posición con respecto a la manera en la que algunos cantantes están abordando las temáticas de sus canciones pues asegura que le están quitando valor a la mujer como persona sino que solo le cantan a su propio ego y a la sexualización de las mismas.

“Los artistas urbanos que en sus letras se comparan con los “Novios” o ex’s, realmente no le están cantando a ellas… le cantan a su EGO; pero al parecer ellos son los únicos que no lo saben, no saben que disfrutar a una mujer es mucho más que llevarla a la cama; ojo con eso”, comentó contundentemente.

El tuit rápidamente generó agrado en algunos de sus seguidores que le respondieron al trino asegurando que tenía razón y admiraban esa forma de pensar.

Así pues se suma a los comentarios que hizo el actor Sebastián Martínez en días pasados donde se quejaba del mismo tema por medio de sus historias de Instagram asegurando que es terrible que no haya más inspiración sino la sexualización y la conversación orientada al cuerpo de las mujeres.