“Es terrible que no haya más inspiración”: Sebastián Martínez sobre la música urbana

Por medio de sus redes sociales el actor Sebastián Martínez se mostró muy indignado debido al contenido presente en las letras de las canciones que pueden ser clasificadas en el ‘género urbano’ debido a que, según sus palabras, únicamente hablan de las mujeres desde un ámbito sexual y no se permiten hablar de otro tipo de temáticas o situaciones de la vida.

En las imágenes se le ve al actor conduciendo su vehículo cuando de repente deja ver una cara en la que refleja desagrado por el tipo de letras que escuchaba en el momento, de inmediato tuvo que expresar su opinión comentando que realmente hay muchas cosas lindas que se pueden abordar por medio de la música y los compositores no lo están viendo.

“Es terrible que no haya más inspiración, que los cantantes no se puedan inspirar en otras cosas de la vida, bellas. Nadie dice que un cu&* no sea bello, pero hay otras inspiraciones. Hay cosas sublimes, bellas”, aseguró.

El actor, que próximamente retornará a las pantallas de la televisión colombiana dándole vida a Rafael Méndez en la nueva versión de la telenovela ‘Hasta que la plata nos separe’, no supo explicarse a si mismo si todo se debe a un cambio generacional o si tal vez responde a una crisis en la música. Además, comentó que le causó curiosidad que entrando al ‘Top 50 de Colombia’ solo se salvaban una o dos.

La intervención de Martínez finalizó diciendo que le sorprendía que muchas personas no valoran actualmente otros géneros como por ejemplo la salsa, con la que además se puede bailar y en sus letras, según su interpretación, se encuentran otro tipo de narrativas más “lindas”.