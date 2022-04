“Ese hp... guajiro me tenía a mí tragada a punta de vallenato”: Aida Victoria Merlano confiesa cómo fue su primera vez

Sabemos que Aida Victoria Merlano no le teme a nada, mucho menos hablar de temas sexuales, especialmente cuando son sus experiencias. Merlano se ha destacado precisamente por no sufrir de pena y quitarle el tabú al hablar de sexo, desde la postura de la mujer, por eso no solo muchas se sienten identificadas, sino que su forma de hablar es bastante particular.

En redes sociales podemos encontrar mil historias y comentarios respecto al tema sexual y de hecho fue muy criticada al inicio de su contenido digital, llamándola fácil y otro tipo de comentarios indignantes por llevar una vida sexual activa. Sin embargo, ella no suele tomarse muy en serio todo lo qué le dicen, además de no perder esa chispa tan característica.

A través de sus historias en instagram la mujer contó su primera experiencia en el sexo afirmando que: “Cual es el hermano tuyo, ¿el de allá? con ese es el que me voy a meter. Se llamaba Jorge, desde aquí cordial saludo, espero que todo vaya bien en tu vida, ¿sigues pich***do igual? Él a mi no me gustaba pero me gustaba coquetear con el, en verdad era un coqueteo pero sin malicia, por mi parte. Este man era super interesante, inteligente y guajiro, manes tesos y los guajiros, empezamos a salir, ese hp... guajiro me tenía a mí tragada a punta de vallenato, eso era sacando la guitarrita, cantando y yo ya abría las piernas. Un día en la casa de él me empezó a dar los besos por aquí, por allá, empieza ese hombre a hacer tal vaina, ya ahí fue entonces yo dije, voy a tener control de mi dolor, me puse yo a arriba y fuimos intentando e intentando y dolió tercera, cuarta, quinta, dolió, ya la séptima no, duramos como un año y medio me dio mala vida pero ese guajiro sabía cositas”: contó Aida, muchos podrían afirmar que este tipo de experiencias no deberían ser compartidas pero, hay otros que se sienten incluso identificadas.