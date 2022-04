Dani Duke revela la verdad sobre la salud de La Segura y por qué está desaparecida de redes sociales

La Segura ha estado bastante delicada respecto a su salud debido a un dolor crónico que estaba sufriendo y que le impedía estar de pie mucho tiempo o sentada afectándole en gran medida sus piernas, por esto mismo, la creadora de contenido tomó la decisión de someterse a una cirugía para retirarse los biopolímeros que desde hace unos años mantiene en su cuerpo y que según ella, era la raíz del problema, sin embargo, las cosas no están saliendo de la forma que ella quiere y ahora mismo se encuentra de nuevo en el hospital.

Como resultado, muchos seguidores han afirmado que en la situación de La Segura ella, misma se la ha buscado ya que nadie la obligó a inyectarse líquidos extraños en su cuerpo, teniendo en cuenta que muchas famosas han pasado exactamente por lo mismo y al parecer, no aprenden. Sin embargo, otros rescatan el hecho de no saber que este cuerpo extraño le iba a traer tantos problemas.

El caso es que por obvias razones la presencia de La Segura en redes sociales no ha sido mucha y varios están preocupados por ello, así que le han preguntado a una de las personas más cercanas a ella, Dani Duke, y ella respondió “Les voy a dar noticias de La Segura porque me preguntan mucho por ella que porque no aparece, a veces no lo hace porque no tiene ánimo y es normal. Esta bien, esta animada, esta motivada para iniciar con sus procesos, para mejorarse con sus terapias, hoy mismo sale de la clínica, Gloria a Dios y ustedes tienen que orar mucho por ella, yo estoy super apegada de Dios, pero gracias a ella, voy a orar mucho por ella para que se recupere” afirmó Dani

Y es que en temas de operaciones ella tiene experiencia teniendo en cuenta que se ha sometido varias veces estéticamente, pues aseguró que se operó los senos, tiene una liposucción y una marcación de abdomen, además de una rinoplastia y relleno de labios. Dani asegura que no tiene tabú alguno de hablar sobre sus cirugías ya que a afortunadamente, jamás ha tenido ningún problema con la recuperación de ellas, a diferencia de su amiga Natalia.