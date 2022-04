“Estoy agonizando pero nadie lo entiende”: La Segura sobre su grave estado de salud

La Segura, o Natalia como es su nombre real, no ha pasado por unos meses fáciles últimamente, sobre todo en lo que a su salud respecta, ya que por miedo de un video que publicó en sus redes sociales, confesó que tenía un dolor crónico y que los doctores no daban con la raíz de ello, sin embargo, ella sentía que los biopolímeros tenían que ver, a pesar de que le dijeran que probablemente era por los disparos que sufrió hace años.

Sin tener un cuadro claro, Natalia decidió arriesgarse a la operación de la desesperación que sentía, pues realmente pensó que no podía más con el asunto del dolor. A pesar de que la operación salió bien y los biopolímeros fueron extraídos, Natalia no ha podido recuperarse por varias complicaciones que ha tenido, ya que en algún momento dado, la herida de la operación se infectó, lo que generó que botara un tipo de líquido que impedía su correcta curación, y tuvieran que cambiarle un aparto para que pudiera sacar ese líquido de la forma más rápida y sanar.

Ahora, como si fuera poco tener que lidiar con todo esto, el dolor que la llevó a operarse inmediatamente no se fue, así que tuvo que volver al médico para ver qué medicamento le recetaban, sin embargo, las cosas no salieron para nada bien, pues le recetaron un parche que contenía un medicamento para el dolor, no se sabe a ciencia cierta que fue lo que pasó pero se dice que dicho parche fue mayor cantidad de lo debido, así que terminó por intoxicarse con el medicamento, lo que generó que tuviera síndrome serotoninérgico, lo que le dio espasticidad en sus piernas, es decir, cierta rigidez que no le permite caminar y le causa mucho dolor.

Ahora, luego de haber pasado otra noche en el hospital, ha preocupado a sus seguidores por publicar diferentes dibujos animados de mujeres llorando con una canción muy triste y dejando textos muy disientes como “estoy agonizando pero nadie lo entiende” lo que ha dejado muy preocupados a sus seguidores, pues no saben que está pasando y si quizá la salud de Natalia, está empeorando.