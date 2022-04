“Sumicito, sumicito no es”: Manuela González sobre Tatan Mejía en MasterChef

A parte de las dinámicas individuales que juegan con gran importancia en MasterChef, una de las cosas con igual importancia, es precisamente cuando tienen que presentar su plato en pareja ya que no solamente ponen a prueba sus capacidades y talento, sino que también su paciencia y su capacidad de trabajo en equipo, que muchas veces no resulta fácil teniendo en cuenta que cada participante cuenta con cada idea, una forma de hacer las cosas y una técnica en específico.

Lea también: Yeferson Cossio ha publicado una foto con su ex novia Jenn Muriel

Lo cierto es que esta noche las parejas se han sabido comprender, teniendo en cuenta que de hecho Tostao tenía la oportunidad de formar las parejas que él quisiera sin importar las que ya se habían escogido, pero a pesar de dicho poder, el cantante simplemente dedicó ir un poco suave frente a sus compañeros, así que ellos decidieron sus parejas y así quedaron.

Una de ellas era Manuel Gonazález y Tatan Mejía, personas con todo le potencial teniendo en cuenta que incluso son uno de los preferidos del programa, no solo por su talento, sino por su misma habilidad de conquistar los públicos en cada noche es impresionante, pues su personalidad al parecer, le encanta a todos.

Lea también: Uno de los cirujanos más prestigiosos habla de La Segura y su cirugía

El hecho es que en medio de la prueba de la noche, cuando las parejas venían trabajando sus platos, Manuela se dio cuenta de un detalle que quizá no todos los participantes habían notado de Tatan y es que no solamente es muy bueno en la cocina para ser el primero en terminar las pruebas, sino que de hecho es un poco obstinado y para nada controlable.

“Sumicito, sumicito no es” fueron la palabras de Manuela González, su pareja de noche, se dio cuenta que el motociclista no es para nada pasivo y no se deja manjar así de fácil, ¿será que es igual para sus relaciones amorosas?