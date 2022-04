Tostao y Pamela se han peleado en MasterChef y ella terminó llorando

Las tensiones en MasterChef cada vez aumentan más y más, no solamente se ponen exigente sino que los mismo competidores se estresan cada noche para poder ganar y no quedar en riesgo, por eso mismo cada uno pone lo mejor de si, sus capacidades y su talento para salir ganador en la noche, cuando normalmente tienen que trabajar solos, sin embargo, hay otras oportunidades en las que tienen que trabajar en equipo, muchas veces dichos grupos funcionan a la perfección pero otras tantas no, ya que los competidores terminan discutiendo, como pasó precisamente esta noche.

Lea también: La segura está de nuevo en la clínica y su mensaje preocupa a sus seguidores

Cuatro equipos se unieron para tratar de ofrecer 15 platos, pues el reto era convencer a 15 comensales que, para muchos, tenían un aspecto totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados a ver, pues venían con muchos tatuajes, peinados bastante alternativos, así que los llamaron punkeros, lo que generó que muchos quedaran con las dudas de saber qué cocinar, así que el equipo morado, conformado por Tostao, Pamela Estiwar G e Isabella Santiago, liderado por el cantante, se fue por un plato sencillo que pudiera gustarle a todo el mundo, que es precisamente el pollo, sin embargo, Pamela no estaba de acuerdo con la decisión de él, así que empezó a decirle que mejor pensaran en otra cosa un poco alterada ante la situación, pero al parecer ni a Tostao ni a Isabella les gustó la manera en la que Pamela estaba hablando así que decidieron frenarla.

Lea también: “Carballo puede mal interpretar las cosas”: Moisés sobre gustarle a Carballo en El Desafío The Box

“Pamela, relájate, relájate, no me gustan estos cinco minutos que pasaron y estos otros cinco minutos que estás empezando” afirmó Tostao, comentario que al parecer Pamela lo tomó de muy mala forma y afirmó que de alguna forma la hirió teniendo en cuenta que ella solo quería lo mejor para el equipo, incluso la misma Isabella afirmó que no sabía si entre ellos ya habían tenido peleas pero la tensión se notaba, pues Pamela terminó llorando. Ante dicho comentario, Pamela se limitó a hacer lo que el cantante le ordenaba, pero muchos notaron su disgusto, así que al final del programa, cuando fueron los ganadores de la noche, las últimas palabras de ella fueron “Me parece triste como el día termina con esa amargura, uno no solo tiene que cuidarse las manos de las quemaduras sino que tiene que cuidarse el corazoncito” dejando claro que efectivamente las palabras de Tostao le había afectado en gran medida.