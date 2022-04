“Carballo puede mal interpretar las cosas”: Moisés sobre gustarle a Carballo en El Desafío The Box

En El Desafío The Box no solamente se ven diferentes deportistas especializados en su área, hay diferentes personalidades, eso es lo que precisamente hace interesante el programa, a parte de ver a los competidores demostrar todas sus capacidades tanto mentales como físicas, por eso mismo, los televidentes se divierten cuando ven interactuar a los participantes en sus diferentes casas y las conversaciones que suelen tener, precisamente porque en dichas conversaciones se suelen revelar muchas cosas, por ejemplo las relaciones interpersonales que se dan entre ellos, pero al parecer no se sienten demasiado cómodos con algunas de ellas.

En el equipo Beta, aparte de las grandes cualidades que tiene uno a la hora de competir, muchos de ellos se han demostrado afectuosos con sus compañeros, como el mismo Moisés, quien explicó que a él personalmente le gustaba ser cariñoso con todos, con las mujeres especialmente y consentirlas, sin embargo, no estaba muy seguro de hacerlo con Carballo, teniendo en cuenta que el era gay y no quería que mal interpretara las cosas, pues varios de sus compañeros ya le había dicho que pareciera que a él le gustara Carballo, cosa que no era real.

Lo cierto es que muchos se quedaron analizando lo que estaba diciendo Moisés y decidieron no opinar, pero al parecer él estaba ya decidido a que su actitud cambiaría con Carballo. Por supuesto no tendría nada de malo con que fuera verdad, pero Moisés simplemente piensa que para que su relación no cambie, no quiere que Carballo piense otro tipo de cosas, pues hemos visto como muchas veces Moisés ha sido quien se le ha acercado a jugar con el, abrazarlo y disculparse cuando ha sido necesario, sin embargo, no ha tenido otro tipo de actitudes que quizá puedan ser interpretadas de otra forma, ¿ustedes que piensan?