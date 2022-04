Nueva música: Algunos de los estrenos musicales de esta semana

La industria de la música siempre se está moviendo. Nuevos sonidos salen a la luz diariamente y a veces es muy complicado conocer cuáles son los artistas o las nuevas canciones que están llegando a las diferentes plataformas digitales.

Por esta razón en PUBLIMETRO Colombia le dejamos una lista con algunos de los más importantes, e incluso, algunos que posiblemente no conocía pero definitivamente querrá escuchar.

Antes de empezar, le advertimos que hay para todos los gustos.

ChocQuibTown - BITCOIN

La canción ‘Bitcoin’, escrita por sus mismos intérpretes junto a Gerald Jiménez, Edgar Barrera, Jael Andrés Correa y Juan Diego Medina, se inspira en una historia de desamor y superación, el tema posee una fusión musical entre el género urbano y el hip-hop al mejor estilo de ChocQuibTown. Agrupación que se ha caracterizado por mantener vigente la cultura afrolatina a través de su música, representando sus raíces provenientes del pueblo de Quibdó, en su natal Colombia.

Mauro Castillo - Chachame

El músico ganador del Oscar a mejor película animada 2022, por su participación en la película de Disney “ENCANTO” inspirada en Colombia, y su presentación musical en la 94a entrega de los premios de la academia, con la canción del momento “We dont talk about Bruno”, presenta su nuevo tema “CHACHAME”. Fusiona el Chachachá con la esencia del Montuno invitando a disfrutar el sonido característico de este ritmo. A través de una secuencia de pasos, MAURO CASTILLO dará un manual de baile para convertir toda vibra negativa en positiva.

Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (Disco)

Para celebrar la llegada de este esperado trabajo discográfico la banda nos presenta el video oficial de su nuevo sencillo “These Are The Ways. Arreglos de batería feroces acompañados de líneas de bajo que parecieran latidos de corazón. La guitarra vive y repira con un fraseo elegante que se transforma en una maldición distorsionada de seis cuerdas. Todo esto, Kiedis repite magénticamente, “These are the ways when you come from America.”

Leonel García - Ella y yo (Disco)

“Quería recuperar ese momento en el nacen las canciones y sin arreglos de producción ni nada se las comparto a mis amigos”, cuenta Leonel. “Es la primera vez en casi 20 años que lanzo algo así y tengo que decir que fue una experiencia inigualable. Lo grabamos todo en un día. Solo pedí una silla y empezamos a grabar todo. Son algunas de mis canciones y alguna más que no he escrito yo, pero que definitivamente forman parte de mí”, expresa el compositor y multiinstrumentista que aprovecha este set acústico para compartir el cariño que le tiene a su principal instrumento de trabajo: la guitarra. “Todos estos años de música no son sino el resultado de un diálogo entre Ella y Yo, sin la guitarra quizá mi historia sería otra”.

Kehlani ft. Justin Bieber - Up at Night

“Se trata acerca de una relación sanamente obsesiva. Le dices a alguien “te amo tanto que me mantengo despierta toda la noche”. Me encanta lo que hizo Justin, es una gran canción para bailar”, aseguró Kehlani.

Alejandro Santamaría - 100

“100″ nació de la mano de Sael, artista y productor Argentino que ha colaborado con artistas como Feid, Mau y Ricky, Duki, Beéle, Manuel Turizo, entre otros. Sael había empezado a componer la canción cuando ALEJANDRO conoció los primeros esbozos y cargado de emoción, decidió sumarse para crear una versión final que fluyó de manera orgánica y creativa. “100″ es un sencillo emotivo que habla sobre un amor real y sin condiciones con el cual muchas personas se podrán identificar fácilmente.

Shawn Mendes - When You’re Gone

El cantante y compositor Canadiense nominado al GRAMMY y multiplatino Shawn Mendes ha estrenado su nuevo single “When You’re Gone” a través de Island Records.

Victor Manuelle - Vamo’ a ver si el gas pela

“El lenguaje de la calle que tenía la salsa para esa época, lo podemos comparar hoy con el que Miky Woodz realiza. Siempre he dicho que el lenguaje callejero que hoy se utiliza en música urbana, es lo que hacían los salseros en los años 70. En esa época no se llamaba ‘tiraera’ pero es algo que siempre ha existido en la música popular”, expresó Víctor Manuelle

Aitana - En el coche

Este nuevo single, compuesto por la propia Aitana junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres, nos muestra a una artista que cada día refuerza más su madurez, plasmando en sus letras situaciones que todos vivimos en nuestra juventud. Producido también por Mauricio y Andrés Torres, y con un espectacular videoclip de la mano de The Panda Bear Show, “En El Coche” apunta a ser todo un éxito global los próximos meses.

T.C.O - La Capi

“Escuché el beat en el estudio de Blazz y me enamoré, sencillamente fue orgánico pero muy de calle y crudo. No hice guías, ni borradores, iba escribiendo lo que me generaba el beat y siento que realmente eso es lo que se puede sentir. Básicamente traduje al español lo que el perreo me iba diciendo”, comenta T.C.O sobre este sencillo.

Mora - Microdosis (Disco)

El productor y cantautor Mora, que es sin duda, uno de los artistas más exitosos de la escena urbana, estrena su segundo trabajo discográfico “Microdosis”, uno de los álbumes más importantes del año, sus fans, luego de una campaña viral alrededor de Latinoamérica pidieron el lanzamiento de este por medio de memes, grafitis y mensajes en redes sociales, generando así, toda una expectativa en el público latino.

INAH - Frank Takuma - Tu ex

“Para mi fue una experiencia nueva conocer a INAH como artista y en plena área de trabajo, o sea, en el estudio de grabación ya que cada artista lo hace diferente, a su modo. Pero aquí lo más importante era que fuese algo profesional y serio y así lo fue. Llegar y encontrarla grabando una y otra vez hasta que quedara bien es de grandes (por más que la tengamos clara). Entonces es motivador también trabajar así, el ambiente tranquilo, serio pero a la vez en confianza hizo que saliera algo increíble como “Tu Ex”. Por mi lado hice lo mío, llegar escucharla a ella inspírame escribir y grabar y listo”, aseguró el colombiano Frank Takuma.

César Pinzón - Porque si

Porque Sí habla de un amor imposible pero incondicional, es la historia de dos personas que se quieren y desean estar juntas pero por alguna razón no pueden lograrlo.”Esta vez me permití explorar territorios distintos y es por eso que la canción tiene momentos en los que parece una ranchera, pero sin dejar de lado mi sonoridad característica”, cuenta César acerca de su nueva producción.

Harry Styles - As it was

‘As It Was’ es el primer sencillo de su muy esperado nuevo álbum Harry’s House, que será lanzado el 20 de mayo por Columbia Records. El video musical de ‘As It Was’, filmado el mes pasado en Londres, encuentra a Harry colaborando con el director ucraniano nominado al Grammy Tanu Muino.