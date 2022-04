Epa Colombia ha cumplido su sueño más grande y así lo mostró en redes sociales

Sabemos que Epa Colombia no ha venido de una familia adinerada ni con mucho poder y desde muy pequeña le ha tocado trabajar para poder conseguir lo suyo, por lo que suponemos no ha probado o tenido la oportunidad de vivir muchas experiencias. Ahora, con una empresa totalmente estable y una reputación, ha tenido la oportunidad de conocer muchas personas de la farándula que al parecer tenía mucha ilusión de conocer y al parecer lo ha conseguido con sus más grandes referentes.

La empresaria ha vuelto de viaje con su nueva novia y ha querido volver a las peluquerías de Norberto Muñoz, uno de los más reconocidos estilistas en Colombia, pues ha tenido la oportunidad de trabajar con las más grandes celebridades y por eso mismo ha logrado hacer su gran nombre.

El caso es que ahora Epa ha decido ir a arreglarse y cortarse el cabello con él, así que ha dejado un mensaje en redes sociales haciendo publico su orgullo “Cumplí mi anhelo. Es algo increíble llegar a tus manos cuando te vi por primera vez temblaba sentía nervios no podía hablar me acuerdo que ese día no pudimos tomarnos la foto y me fui algo triste me dijiste espero no sea la primera vez espero verla pronto siempre volvía con la ilusión de saludarte y tomarme la foto no estabas o tal vez tenías muchos turnos y hoy mi corazón se llena de alegría de saber que hoy me diste la oportunidad que tanto quería que me cortaras el cabello definitivamente eres y seguirás siendo el peluquero más famoso y número 1 de Colombia, te amo un montón” terminó afirmando la empresaria.

Por supuesto en redes sociales le han aplaudido tal sueño cumplido, pues al parecer a pesar de tantas polémicas no han dejado ni de seguirla ni de quererla.