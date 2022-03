The Adam Proyect: la combinación perfecta de la ficción y la realidad

THE ADAM PROJECT The Adam Project (L to R) Walker Scobell as Young Adam and Ryan Reynolds as Big Adam. Cr. Doane Gregory/Netflix © 2022 (DOANE GREGORY/Doane Gregory/Netflix)

Sabemos que las películas ni el catalogo disponible en la plataforma de Netflix es cualquiera, por eso mismo se ha destacado por ser una de las plataformas más importantes, por no decir la más, teniendo esto en cuenta, la creación de dicho catálogo esta en manos de los directores más reconocidos como lo es Shawn Levy, director canadiense que ha llevado a la gran pantalla películas recientemente como “Free Guy”, la trilogía de “Una noche en el museo” y de hecho ha tenido la oportunidad de producir “Stranger Thigns” para Netflix, lo cual ha hecho que su nombre suene en todo lado y ahora sea considerado uno de los directores más importantes de la escena.

Lea también: Diana Celis ha confirmado que sigue soltera mandándole fuerte indirecta a Epa Colombia

The Adam Proyect llegó a las pantallas de Netflix en Colombia, una historia que no solamente tiene mucha acción, en donde se ve involucrado el viaje en el tiempo, la comedia y la unión familiar, en donde el Adam del futuro se encuentra con su yo del pasado, así que los dos tienen la misión de resolver un pequeño inconveniente que se presentó con los viajes en el tiempo, teniendo que buscar incluso a su padre ya fallecido.

Por supuesto la trama promete muchísimo, además de estar contando con los mejores actores de Hollywood, Ryan Reynolds, Zoe Saldaña, Jennifer Garnner, entre otros grandes nombres.

Aparte de la ficción y la acción que maneja la película, incluye también un tema tan importante como el apoyo a la familia ¿por qué se incluyó este tema?

Lea también: Bad Bunny ha tenido una dura caída en pleno concierto y casi no se puede parar

“la película habla de como nosotros hacemos la paz con nuestra propia historia. La gente enfrenta varios cambios o se enfrenta al bullying, a la inseguridad, a la ansiedad o el divorcio, la película muestra eso. No porque algo sea difícil significa que está mal, los desafíos son los que te construyen y desarrollan esas habilidades para tu vida y eso es algo que he aprendido en las experiencias que he tenido en mi vida, por eso quise expresarlo de esa forma en mi película” Afirmó Levy.

A pesar de que muchos temas que podemos ver en la película como viajes en el tiempo y el encuentro de nuestro yo del presente y otro del futuro, esta película ha sido pensada como algo diferente y nuevo “The Adam Proyect definitivamente tiene muchas influencias, pero también es una película original, hay muy pocas películas así de gran presupuesto para hacer que no estén basadas en franquicias, así que me siento muy afortunado de poder hacer películas originales que den un gran espectáculo como lo hace esta. Free Guy, influencias emblemáticas de mi juventud como E.T o Regreso al Futuro que me encantan porque combinaron este gran concepto con temas muy humanos”

Pero esta película no está solamente dirigida a un publico americano o inglés, sino que de hecho muestra cosas tan de la vida cotidiana, que precisamente busca que todos, sin importar la cultura, se sientan representados a través de ella “No hice la película pensando en una cultura o un país en específico, hago películas pensando y asumiendo que las personas tienen similitudes fundamentales que vivir la vida como ser humano tiene ciertos desafíos y anhelos colectivos y trato de hacer películas que hablan de esas experiencias colectivas atravesando las fronteras y las culturas. En mi experiencia, cuando puedes pensar en la historia que habla por el corazón de las personas, se convierte más en un mensaje universal y menos regional”

Lea también: El extravagante regalo que le dio La Liendra a Dani Duke en su casa

Shawn Levy ha tenido la oportunidad de estar y trabajar con grandes actores como Ryan Reynolds, quien también protagonizó su anterior filme Free Guy, y también Zoe Saldaña, actriz que le da vida a Gamora en Los Guardianes de la Galaxia, pero es totalmente distinto cuando trabajas con un niño como Walker Scobell, el protagonista de esta entrega ¿Cómo fue trabajar de su mano y poder dirigirlo? “Walker fue un milagro que encontramos, él nunca había actuado profesionalmente, era completamente nuevo y por eso tuvo la facilidad de adoptar esa autenticidad y realismo. Su actuación fue notable, además de ser un gran fan de Ryan Reynolds mucho antes de hacer esta película, pudo canalizar este ritmo cómico de Reynolds y se han convertido en un dúo formidable”.

Por supuesto la aceptación de la película por parte de los espectadores ha sido única, en donde cada uno de nosotros se puede ver identificado, además porque en dicha película cumplen el sueño de visitar y poder hablar por última vez con ese papá o a esa mamá que ya se ha ido, por ejemplo ¿Tú que le dirías a ese ser? Ojalá puedas vivir una aventura como la que vivió el mismo Adam en esta película.