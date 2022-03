Diana Celis ha confirmado que sigue soltera mandándole fuerte indirecta a Epa Colombia

Al parecer las cosas entre Daneidy y Diana Celis no terminaron de la mejor forma, pues en medio de varios rumores, las mujeres decidieron alejarse completamente, Epa Colombia por su lado, afirmó tener ya otra persona, estar enamorada y hasta pensar en tener un bebe, sin embargo, a Diana la veíamos un poco más callada respecto al asunto y si muy concentrada en su recuperación y volver a la cancha, sin embargo hace poco tanto Diana como Epa publicaron en sus redes sociales videos con sus supuestas parejas, Epa si salió bastante íntima en la cama con Karol Samantha, su mejor amiga que negó mil veces pero que al parecer si es su actual pareja y por el lado de Diana, simplemente subió un video bailando pero pareciera que le cantaba dicha canción a la mujer que estaba detrás de ella, a la que casualmente ya habíamos visto en historias anteriores y que es una compañera de su concentración, lo que nos dejó sin palabras ya que Epa Colombia llegó a afirmar que la nueva pareja de la futbolista provenía de allí.

Lea también: Bad Bunny ha tenido una dura caída en pleno concierto y casi no se puede parar

Lo cierto es que los comentarios no se hicieron esperar y todo el mundo afirmó que dicha compañera de futbol era la nueva novia de Diana, sin embargo, ella decidió no quedarse callada ante tal situación y aclarar todo “Quiero contarles que estoy soltera, que no tengo absolutamente a nadie y que no me interesa estar con nadie, que suba contenido a mis redes sociales eso no significa que tengo otra persona, que tenga novia, uno no sana tan rápido y en este momento estoy concentrada en sanar en todo ámbito de mi vida” terminó por decir Diana.

Lea también: El extravagante regalo que le dio La Liendra a Dani Duke en su casa

Por supuesto estas palabras fueron tomadas como una indirecta a Epa Colombia, quien por el contrario ha demostrado que ya superó su relación de seis años.