Yeferson Cossio adoptó a un nuevo integrante en su familia

Yeferson Cossio se ha convertido en una de las personalidades más polémicas de internet en Colombia; los retos que realiza, las absurdas sumas de dinero que gasta para poder generar su contenido, su renuncia a la nacionalidad colombiana, e incluso las bromas que le hace a su hermana, lo han puesto en los comentarios de miles de usuarios en las diferentes redes sociales, eso, sin contar con la polémica en la que estuvo envuelto por una supuesta estafa que fue denunciada por el youtuber Nicolás Arrieta.

A pesar de las diferentes situaciones incómodas en las que ha estado envuelto, siempre se ha caracterizado por ser un activo amante y defensor de los animales, de hecho, hace un tiempo también estuvo envuelto en una polémica durante una feria ganadera al denunciar el trato a los animales que allí se encontraban. Gracias a este tipo de acciones se ha ganado el respeto de muchas personas que a pesar de no compartir su forma de ver la vida o hacer presencia en internet, aplauden la manera en la que actúa en este sentido.

Además, cabe recordar que él mismo aseguró en su momento que iba a ser un donante y colaborador para todos los animales que se vieron afectados en la tragedia ocurrida en el municipio de Dosquebradas en febrero de 2022.

Recientemente, ‘Yef’, compartió por medio de su cuenta de Instagram un video por medio de la herramienta reels donde muestra que tomó la decisión de adoptar a quien él define como “su nuevo hijo”, León, un perrito que llegó a su vida de la mano de una fundación. Según palabras de Cossio, nadie quería adoptarlo gracias a su condición ya que solo tiene tres de sus patas.

El video de la adopción de León rápidamente superó las 328.000 interacciones, de hecho, muchas de estas fueron comentarios que resaltaron una vez más el buen corazón del creador de contenido digital.

“No me importa lo que este hombre haga con su vida privada pero que siga con ese corazon ayudando a estos animalitos indrfensos para mi vale oro”, “gracias la vida te sabrá recompensar esto , fe en la humanidad restaurada”, “Aveces me caes gordito no lo niego, pero veo estas cosas y Ayyy!!! por esta razón es que siento que te amo muchooo”, fueron algunas de las reacciones.