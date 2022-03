Cancelan el concierto de Marbelle y afirman que es por haber insultado a Francia Márquez

En twitter la cosa está pintando bastante mal, pues a partir del anuncio en donde Francia sería la fórmula vicepresidencia de Gustavo Petro, muchas personas no estuvieron de acuerdo, asegurando que la mujer carecía de experiencia y educación. Una de sus detractoras es precisamente Marbelle, quien últimamente ha hecho trinos bastante polémicos y hasta ofensivos en contra de Francia, ya que través de su cuenta oficial, la cantante reposteó una foto donde aparecía Gustavo Petro al lado de Francia con el comentario “el cacas y King Kong” con unos emojis de risa, lo que causó gran molestia, pues estaba comparando a Francia con un gorila. Como sabemos, las redes sociales no perdonan y este tweet, a pesar de ser eliminado, corrió en toda internet, dejando muy mal parada a Marbelle quien pasó por “racista” para muchos. Pero la pelea no terminó ahí sino que de hecho se puso peor.

Lea también: Bad Bunny ha tenido una dura caída en pleno concierto y casi no se puede parar

Ante los comentarios de la cantante, muchos le hicieron llegar el comentario a Francia, quien se pronunció ante las cámaras con el siguiente discurso “El racismo no solo hiere, sino tambien mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia” afirmó la candidata y a pesar de que las palabras de Francia para muchos fueron las más adecuadas, ella continuó la pelea “Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde. USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente” Afirmó finalmente la cantante.

Acabe socialmente conmigo ? Ok !



Y con petro y sus ecuases cuándo ? https://t.co/Wp0XZv3eBT — MARBELLE (@Marbelle30) March 29, 2022

Lea también: La segura está de nuevo en la clínica y su mensaje preocupa a sus seguidores

Pero las cosas no terminan, pues de hecho, las palabras de Marbelle fueron castigadas ya que la cantante tenía un concierto programado para el 7 de abril en Pasto, pero por “motivos de fuerza mayor” como afirmaron los organizadores de dicho evento, tuvo que ser cancelado.

Ante esto la misma Marbelle respondió a esto y a las denuncias por parte de Roy Barreras y el abogado Alí Bantú Ashanti que recibió por racismo e injuria “Aquí estaré con mi frente bien en alto , atenta a lo que la ley requiera de mi. Con la tranquilidad y la honestidad que usted y el futuro candidato jamás tendrán”.