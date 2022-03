Emotiva bienvenida a casa de María Teresa Barreto tras eliminación en MasterChef

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, tras un reto de eliminación, salió del programa la conocida actriz María Teresa Barreto. Según los jurados, su salida deja un vacío gigante entre los participantes que cada vez están más unidos debido a las pruebas. Precisamente ante su eliminación, Barreto compartió en redes sociales un emotivo mensaje de la bienvenida que tenían preparada en casa sus hijos.

En la publicación hecha a través de Instagram, Barreto compartió una serie de fotografías en las que posa junto a un cartel hecho por sus hijos. En las imágenes se lee claramente “Aquí tienes inmunidad por siempre. Estamos muy orgullosos de ti. Bienvenida”.

Las fotos, que generaron gran cantidad de reacciones en las redes sociales, también estuvieron acompañadas de un puntual pero bastante sincero mensaje de agradecimiento al reality y a los participantes. “No quería salir de la competencia, iba en quinta a fondo y me pusieron el freno de mano. A veces no entendiendo los planes que Dios tiene para mí, sin embargo los acepto y al final siempre terminan siendo perfectos”.

Sobre su recibimiento en el hogar, María Teresa manifestó estar emocionada de volver a casa, aunque quería seguir en el reality show. “Llegué a casa y encontré a mi familia con semejante cartel y con tanto amor que me recordaron que tengo lo más lo más importante en la vida, los tengo a ellos”.

Cabe destacar que, durante la transmisión del capítulo, los jurados del reality afirmaron que aunque la idea de Barreto en su plato estaba bien, a la hora de su ejecución se había quedado corta de sabor y sazón.