Clota, la vaca que persigue a su amo todo el día

Sabemos que los animales son lo más tierno que existe en internet y que por supuesto sus videos normalmente conquistan a todos y más cuando dichos animales empiezan a comportarse de una forma bastante tierna. Clota, es una vaca que ha conquistado el internet, no es un animal cualquiera y de hecho podría decirse que se ha convertido en la mejor amiga de su amo, Facundo, quien revela que rescató a Clota cuando era solo una ternera y a pesar de que el objetivo no era quedársela para siempre sino darle un hogar de paso, han pasado 10 años y Facundo ahora ha conseguido una amiga para toda la vida, pues por el video, se ve que Clota solamente tiene ojos para su amo.

En el video aparece Facundo afirmando que Clota es el animal más intenso del mundo, debido a que no le gusta que él se vaya ni siquiera a trabajar. “La intensidad que maneja Clota, es de otro nivel, me sigue absolutamente todo el día y si yo quiero apurar el paso, ella me sigue”, afirmó el argentino. Además de eso, muestra el tierno momento en el que él intenta subirse a su carro para dirigirse a su trabajo. Sin embargo, Clota se pone al frente del vehículo para no dejarlo pasar, practicante pidiendo que no se vaya.

Según la historia, al otro día Facundo vuelve con un regalo para su tierna amiga. Se trata de una mazorca que al parecer a Clota le encanta, así que se la come con todo el gusto y llega corriendo a recibir a Facundo. Por supuesto en redes sociales explotaron los comentarios con la ternura que Clota genera, comparando a la vaca con un perro, debido a sus comportamientos, y ahora mismo se han vuelto una de las estrellas en TikTok.