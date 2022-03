Claudia Bahamón le pidió espacio a Estiwar G en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity, noche tras noche, se roba miles de emociones en los colombianos que se divierten con los participantes que participan de los diferentes retos dentro de ‘la cocina más importante del mundo’. Las celebridades que hacen parte de la temporada 2022 de este reality show han dado mucho de qué hablar; personajes polémicos, algunas amistades, salidas que posiblemente no eran merecidas, aprendizajes e incluso coqueteos. Si, de hecho, el influencer Estiwar G no ha dejado pasar ocasión para recordarle a Claudia Bahamón, presentadora del formato, su admiración por ella tanto física como personalmente y ella, en alguna ocasión incluso le respondió de manera interesante divirtiendo así a la audiencia.

Podría interesarle: Así fue el momento en que Chris Rock le pidió perdón a Will Smith

A pesar de la divertida tensión existente entre el participante y la presentadora, todo en el marco del programa y el momento, fue la huilense quien recientemente le pidió que midiera sus palabras. Bahamón llamó al “ñero” para hacerle una pregunta previa al reto, a lo que este le respondió diciendo “dímelo, mi princesa alada”. En ese momento esta mostró su incomodidad y le pidió que “dibujaran una línea”.

“Mira hagamos una rayita”, expresó.

Ante la negativa de Claudia, el resto de celebridades se mostraron completamente asombradas ya que era la primera vez en la que frenaba este tipo de actitudes y comentarios, dejando además la puerta abierta para pensar que ese “coqueteo” habría llegado a su fin.

No deje de leer: HBO confirma la fecha de estreno de House of The Dragon