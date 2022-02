Manuela Gómez ha afirmado que jamás volverá a comentar su situación sentimental en redes sociales

La vida pública, a diferencia de como piensan muchos, no es realmente fácil, pues estas personas están constantemente en el ojo de todo el mundo y por supuesto siendo criticadas por todo el mundo por eso mismo, la ex protagonista de novela ha decidido no volver a comentar su vida privada en redes sociales, para evitar comentarios personales, pues Manuela mantiene una relación con Juan Esteban Ibarra y hasta donde sabemos es una relación bastante estable, sin embargo, como nos ha dejado saber ella, todas las personas están siempre comentándole o preguntando si su relación con Juan ha terminado.

“Todas las parejas tenemos problemas y tenemos discusiones. Pero, gracias a Dios todo se soluciona. A veces la gente no entiende eso. Si a mí me tienen atacada el Instagram, no me quiero ni imaginar cuántos mensajes le llegarán a él. Simplemente las cosas ya se solucionaron. De ahora en adelante todo va a ser muy privado, porque yo nunca me imaginé que las redes sociales fueran así; o sea, si yo salgo cantando música ranchera porque me encanta, entonces es porque ya terminamos o porque estamos en un conflicto, pero realmente eso es un problema de dos” terminó por decir Manuela dejando claro que optará por mantener su vida totalmente alejada de las redes sociales por su salud mental y por supuesto el bien de la relación.