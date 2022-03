“Oye niño, eres un rockstar”, Travis Barker recuerda a Taylor Hawkins

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins, legendario baterista de Foo Fighters previo a su show en el Festival Estéreo Picnic en Colombia, muchas han sido las personas que han mostrado su tristeza, su lamento y desconcierto. Entre los afectados por esta triste noticia que acompañó la noche del 25 de marzo, se encuentran fanáticos de la banda, de la música y algunas figuras del rock; y es que partiendo de estas últimas, uno de los mensajes que más han tocado el corazón de miles es el enviado por Travis Barker, baterista de Blink-182, quien por medio de su cuenta oficial de Instagram compartió una foto de Hawkins acompañado de un conmovedor mensaje.

“No tengo las palabras. Estoy muy triste para escribir esto o no volverte a ver nunca. No voy a olvidar los días en Laguna Beach cuando yo era solo una basura de hombre tocando en una banda de punk rock y tú ya estabas tocando para Alanis, te acercaste, me viste tocar y me dijiste ‘oye, niño, eres un rockstar’, comentó el virtuoso baterista.

Además, aprovechó para agregar que no creía en si mismo cuando este momento tuvo lugar, sin embargo, Hawkins le dio a Barker mucha determinación y seguridad para caminar por el camino del rock y de la música como uno de los más grandes.

“Años después giramos juntos con Blink y los Foo en Australia y tengo los mejores recuerdos de ese viaje fumando cigarrillos en los baños de los aviones y viendo tu set noche tras noche. Decir que te voy a extrañar no es suficiente, amigo mío”, indicó.