Aida Victoria Merlano está vendiendo su apartamento y esta es la razón

Aida Victoria Merlano no negó el beso con Cossio, pero sí aclaró que él estaba soltero. Instagram @aidavictoriam

Aída Victoria Merlano se convierte en un tema de conversación entre todos los seguidores y usuarios de las redes sociales con cada una de sus apariciones a través de la web. Recientemente se vio envuelta en una polémica al supuestamente estar saliendo con el también influenciador Yeferson Cossio justo después de que este hubiese terminado una relación.

En las últimas horas, Merlano confirmó que se encuentra vendiendo su apartamento en Barranquilla pues asegura que esa ciudad ya no es segura para ella y que no quiere tener nada que la ate a ella.

“Mi apartamento de Barranquilla está en venta; fue una decisión muy dura... Pero para nadie es un secreto que esta ciudad ya no es segura para mí y la verdad no quiero nada que me ate a ella. Espero que quien lo tenga, Pueda encontrar el hogar y la paz que un día tuve aquí”, señaló.

Así las cosas, Aída Victoria no dio mayores detalles sobre dónde se radicará después de su salida de la capital de Atlántico, sin embargo, aseguró por medio de una historia en Instagram que próximamente dejará disponible el número telefónico del gerente de su empresa, quien será el encargado de hacer la venta del inmueble.