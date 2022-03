Carolina Gaitán posó en el paseo de la fama de Hollywood

Carolina Gaitán se ha hecho un espacio importante en el mundo del entretenimiento en Colombia, y es que no es para menos, desde sus inicios en un reality show hasta ser la voz de una de las canciones más importantes en el listado de Billboard son solo un par de galardones con los que se ha podido hacer durante su carrera. Gran talento como actriz, cantante y actual jurado del programa ‘Factor X’.

Recientemente ‘La gaita’ compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram un carrusel de fotografías donde se le ve posando en el paseo de la fama de Hollywood, un lugar que no le ha sido ajeno durante los últimos meses ya que es allí donde ‘No se habla de Bruno’ logró convertirse en una canción de talla mundial, además, no es un dato menor mencionar que tanto Carolina como Mauro Castillo y Sebastián Yatra serán la cuota colombiana durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2022. Los tres gracias a su participación en la película ‘Encanto’, primera de Disney inspirada en Colombia.

“Estoy muy emocionada de poder por fin confirmar esta noticia, y es que así esté rodando en este momento una película que me tiene supremamente emocionada, me dieron permiso de volarme tres días a Los Ángeles y montarme en los escenarios de los Premios Óscar que no solamente me hace feliz a mí, sino que sé con claridad que estoy representando a todo un país y que esta gala en particular va a tener el nombre de Colombia muy en alto”, comentó La Gaita al referirse a este importante momento de su vida y carrera.

En las fotografías, la cantante de 37 años comentó “mucha luz”. La publicación fácilmente pudo superar la barrera de los 53.000 likes, además de recibir múltiples comentarios donde los internautas destacan su belleza física y la actitud que proyecta en cada uno de los procesos que emprende y donde se deja ver.