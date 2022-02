‘Epa Colombia’ revela que terminó con Diana Celis

Por medio de un video compartido a través de sus redes sociales, la influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’ confirmó que finalizó su relación con la futbolista Diana Celis, quien actualmente se encuentra convocada para ser parte de la selección Colombia femenina.

A través de sus historias de Instagram, la también empresaria confirmó que la decisión fue tomada por ella y que esperaba la entendieran en esta nueva etapa de su vida.

Podría interesarle: El baile sin ropa interior de Aida Victoria Merlano a Jhonny Rivera

“Quise tomar una decisión para mi vida y espero y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola”, señaló contundentemente.

“No me vayas empezar a tratar mal que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que dejé personas que me ayudaron, todo en la vida tiene un ciclo y un proceso, y los procesos se acaban. Yo decido de tomarme el tiempo, de seguir adelante con mi vida y ser feliz, espero que respetes mis decisiones”, añadió.

El video concluye con ‘Epa’ reconociendo que no tiene nada malo que decir de la que fue su pareja, sino que por el contrario, le agradece por todo lo vivido y compartido.

Vea aquí la publicación hecha por ‘Epa Colombia’