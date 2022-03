Manuel Turizo confesó que su salud mental se vio afectada por esta razón

Manuel Turizo es uno de los cantantes en progreso más jóvenes de la escena colombiana, pues con tal solo 21 años, ha logrado posicionarse como uno de los artistas más importantes en Colombia, está lanzando disco y su carrera se encuentra mejor que nunca.

Ahora el colombiano ha confesado en medio de una entrevista de La Red que casi los dos años de pandemia le afectaron mucho, como a la mayoría de personas y artistas, pues el encierro ya la incertidumbre hace que la ansiedad salga a flote y por eso mismo ha hablado de la salud mental y la importancia de cuidarla “Yo soy una persona bien emocional, pero que me haya afectado en la salud, no. No estaba conectado, estaba con la cabeza bloqueada” afirmó el cantante.

Actualmente muchos de los artistas se han interesado en recalcar la importancia de la terapia y el cuidado de la mente “La salud mental se cuida, para no decirlo técnicamente, haciendo lo que te gusta. Hacer ejercicio te libra endorfinas, hacer las cosas que te gustan, cada quien tiene sus polos a tierra” terminó por decir.

Afortunadamente en la actualidad se encuentra y se siente mucho mejor.