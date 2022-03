Las razones por las que Daddy Yankee es considerado “El rey del reguetón”

Luego de que Daddy Yankee sorprendiera a sus fans al anunciar su retiro oficial de la música, tras 32 años de carrera, ahora te mostramos sus mejores momentos y por qué es considerado “El Rey del reguetón”.

El cantante, de 45 años, cuenta con una carrera llena de éxitos y marcó un antes y un después en el género urbano.

Daddy fue uno de los primeros artistas que apostó por este género, en la década de los años 90 y contribuyó a su crecimiento, hasta convertirse en lo que hoy conocemos.

Este tema fue lanzado en 2004 y fue uno de los más representativos de aquella época, aunque actualmente ya no se posiciona como el más escuchando del cantante, sí dio pie a que el género comenzará a darse a conocer.

El artista ha inspirado a la nueva generación de reguetoneros y ha colaborado con varios de ellos, siendo conocido como el “Big Boss”.

J Balvin le dice “El papá del reguetón” y colaboró con él en el sencillo “Pierde los modales”.

Con Natti Natasha hizo la canción “Buena vida”, mientras que con Lunay y Bad Bunny lanzó el “Lunay”.

Además, con el “Conejo Malo” también hizo “La Santa”.

Con Karol G lanzó “El Perdón”, mienttras que con Anuel AA hizo “Adictiva”, sólo por mencionar algunos de sus trabajos.

Es el primer latino en romper un récord mundial de reproducciones en la plataforma digital, gracias a las canciones “Con calma”, “Despacito” y “Despacito (Remix)”, que poseen más de un billón de reproducciones alrededor del mundo.

El reguetonero ha vendido más de 17 millones de discos en todo el mundo.

Además, Daddy es el único latino que ha posicionado cuatro canciones en español dentro del top 20 de la lista de popularidad “Billboard Hot 100″.

En Spotify, cuenta con más de 37 millones de oyentes mensuales y es uno de los más escuchados.

Daddy fue el primer artista latino del género urbano en entrar al “Salón de la Fama”, de “Billboard”.

“Ustedes saben que yo arranqué con ilusión cuando tenía 15 años de estar ahí sentado donde están todos ustedes ahora mismo, y me tomó tres décadas entender que, con disciplina, sabiduría, determinación, uno se podía llevar un reconocimiento, mi gente. A través de mi trayectoria he ganado múltiples premios gracias al talento y al trabajo, pero nunca imaginé que la disciplina me iba a entregar la llave de ser el primer artista urbano de ser inducido al ‘Salón de la Fama de Billboard’”, expresó al momento de recibir el reconocimiento, en 2021.