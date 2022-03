La Jesuu arremetió en un video contra Yina Calderón y su hermana la defendió

Al parecer la enemistad entre estas dos influencers está creciendo más y más, pues Yina se ha visto envuelta en varias polémicas, sobre todo por comentar sobre cuerpos ajenos, pues recordemos que Andrea Valdiri fue una de las que tuvo que pararlas, como dicen algunos, pues Calderón empezó a criticar las operaciones que se había hecho.

Lea también: Aida Victoria Merlano responde: sí o no miró a Yeferson Cossio con Jenn Muriel en pleno concierto en Medellín

Ante estas peleas, muchos de sus colegas creadores de contenido, se han mantenido alejados de ella puesto que para muchos solamente quiere llamar la atención o brillar aplastando el trabajo de otros, como afirmó la mismo Jesuu, quien no lo pensó y compartió un video en donde dejaba muy mal parada a Yina, pues antes de esto, ella misma le había pedido que en una oportunidad se quedara en su casa para crear contenido juntas y ahora mismo, no solamente la estaba criticando, sino hasta cambiándole el nombre.

Lea también: Así reaccionó Yeferson Cossio al ver a Aida y Jenn Muriel en el mismo lugar

Lo cierto es que La Jesuu no perdió más el tiempo y el respondió a través de un video por más de 3 minutos “usted es una persona, con complejo de inferioridad que necesita atacar a los otros porque ve en los demás sus propios defectos. Yo le voy regalar un consejo de mujer a mujer, muchas personas saben que usted hace eso para generar polémica, en la vida hay mil maneras de salir adelante sin si quiera tocar a alguien más con el pensamiento”

Ante esto, que solamente fue el inicio de todo lo que dijo, la misma hermana de Yina calderón salió en redes sociales opinando del tema “Creo que cuando uno tiene el autoestima tan alta como dice tener, no se deja afectar por palabras necias, en este caso en concreto, cuando sacas un video expresamente para una persona, es porque en realidad si te dejaste afectar por dichas palabras, así que el consejo gratis es que tengas el autoestima tan alta para lo que te digan no te importe y no generes más violencia entre mujeres” Afirmó Juliana, pero dejando claro que no se trataba de una defensa a su hermana, pues estaba de acuerdo que ella no tenía porque opinar sobre el cuerpo de las demás personas.