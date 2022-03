Así reaccionó Yeferson Cossio al ver a Aida y Jenn Muriel en el mismo lugar

El fin de semana si que ha estado movido respecto a los famosos y sus planes, pues de hecho, los dos cantantes colombianos, Greeicy y Mike Bahia, han estado en Medellin ofreciendo un gran concierto antes de que su bebe nazca y por eso mismo ha invitado a varios de sus colegas para que los acompañen en dicho evento, entre ellos Lina Tejeiro quien es una gran amiga de la pareja y Yeferson Cossio, que al parecer sin querer, ha tenido que ver a dos personas de sus relaciones amorosas en el mismo lugar y no solamente le ha costado, sino que al otro día, el guayabo no solamente fue físico.

En medio de las historia de su hermana y de él mismo, hemos podido ver como, en medio de su deseo por recuperar a Jenn Muriel y reconquistarla, ha tenido que soportar ver a Aida Victoria Merlano en el mismo concierto, algunos aseguran que hasta viéndolo de reojo.

Sin embargo, dicho video que se hizo viral en donde Aida mira al lado de Cossio, no sería real, no porque hubiese sido un montaje, sino porque Aida aseguró a través de sus historias que desde esa distancia ella no podía verlo, dejando claro que si lo hubiese saludado tampoco habría mucho problema, pues su relación no terminó mal y fue consenso mutuo.

Ante esto, vimos como su hermana Cintia se burlaba porque prácticamente se le había reunido el ganado, como se dice coloquialmente, el aparecía con una cara bastante triste y un poco fastidiado teniendo en cuenta que ahora mismo su objetivo es recuperar su relación con Jenn Muriel, buscando tranquilidad, sin embargo, muchos seguidores aseguran que no la ha encontrado debido a que Aida se la pasa publicando y hablando del tema cada dos días.

Sin embargo, hemos visto que las cosas entre Jenn y Cossio, se encuentran mucho mejor.