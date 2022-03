Así respondió Epa Colombia a quienes la criticaron por besar a su perro con lengua

Las redes sociales se inundaron de comentarios al ver que Epa Colombia, mientras está en medio de una polémica con su relación amorosa y su vida personal, compartió un video que para muchos fue un desagrado total, pues la colombiana es sin duda una de las personalidades más polémicas y hasta donde nos ha dejado saber, no le teme a la opinión de nadie.

El caso es que ahora no es su vida personal la que se está comentando sino un video sobre su perro, en donde ella resulta literalmente besándolo mientras el perrito la lame, lo que para muchos fue tremendamente desagradable y empezaron a criticarla y comentarle cualquier tipo de cosas.

Ahora ella misma ha estado respondiéndole a todos los que le envía este tipo de comentarios “¿me estás criticando por mi perrito? ¿Acaso tú no le chupas el c** a tu novio, a tu marido, a tu esposa? ¿Y criticando a mi perrita?, mi perrito es hermoso, yo veré como lo amo, como lo consiento, como lo mimo. Él es mi perro amiga, él está serio amor, no quiere hablar contigo linda” expresó la influencer, dejando claro que definitivamente los comentarios de los seguidores no le afectaban en lo más mínimo.

Muchos estuvieron de acuerdo con las palabras de Epa “Lo peor es que si, o sea meten esa lengua en lugares peores y criticando a la otra, en fin la hipocresía” “Jaja tiene toda la razón jaja tanto que hablan y meten la boca en lugares peor” sin embargo, hubo otros quienes le resaltaron el hecho de las materias que se pueden transmitir “No es de consentir, es que usted tiene bacterias cosas que le pueden afectar la salud del animalito, busque novia más bien” ¿ustedes que dicen?