Daniela Ospina le responde a quienes la critica por cambiar rápido de pareja

Daniela Ospina ha sido una persona siempre muy reservada con su vida personal, pues como todo, hay muchas personas que llegan a criticarla debido a que se separó con James Rodriguez y a pesar de que la relación termino hace muchos años, muchos no están de acuerdo y la critican.

Hace poco Daniela hizo pública su relación con Gabriel Coronel, un actor que la parecer está más que enamorado de ella, pues vimos a través de las historias como él le daba una serenata y le cantaba mirándola con mucho amor y por supuesto ella igual.

#LaRed / @daniela_ospina5 desde hace 3 meses anda muy enamorada del actor y cantante venezolano @gabrielcoronel, a quien conoció en Miami. Hoy nos habla sobre esta nueva apuesta al amor. pic.twitter.com/byvhsKv2R7 — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 19, 2022

Ahora mismo muchos la han criticado por cambiar tan rápido de pareja pero ella no ha callado y así les respondió “Lastimosamente estamos en un medio, donde tiene que uno estar, de cierta manera, sujeto a ciertas palabras de las personas, pero pues, sigo insistiendo, por más que te digan, no hay una palabra más poderosa que el amor. Soy una fiel creyente en el amor, hay que intentarlo las veces que sean necesarias para volver a creer en él. Pienso que lastimosamente en el medio y las redes sociales pareciera que todo fuera una perfección, que seguramente también creo en ella, pero todas las personas tenemos procesos diferentes. No hay que dejar de creer en el amor, no hay que dejar de creer en los sueños y lo intentaría una y mil veces más el tema del amor, siento que vibro con el. Porque para mí no hay nada más lindo que encontrar esa familia” afirmó finalmente Daniela dejando claro que buscará ese núcleo familiar que tanto desea.