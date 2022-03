Andrea Valdiri ha contestado a los que la critican y la llaman “embustera”.

Cuando se trata de sus hijas, Andrea Valdiri simplemente no escatima en gastos. Instagram @andreavaldirisos

La barranquillera a parte de hacerse conocida por su contenido, sus bailes y su gran personalidad, se ha pronunciado por ayudar a muchas personas que lo necesitan, tienen una discapacidad o simplemente se destacan por tener un buen corazón.

Lea también: La Jesuu ha respondido en redes sociales a los comentarios de Yina Calderon criticandola

Lo cierto es que muchas veces la influencer ha sido aplaudida por sus actos y de hecho en su ciudad es una de las personas más conocidas por tener tanto contacto con sus ciudadanos, sin embargo, estos mismos actos la han llevado a protagonizar varias polémicas y noticias, la primera bastante conocida fue con Nicolas Arrieta, quien la denunció luego de que varias personas afirmaran que Andrea no entregaba los premios que decía en los concursos.

Lea también: Lina Tejeiro si estaría con Andy Rivera y esta sería la prueba contundente

Ahora una nueva polémica la rodea, pues ella aseguró que ayudaría a una persona en sillas de ruedas, a lo cual un ciudadano en específico afirmó que ella nunca ayudó al señor “Oye Valdiri, el supuesto señor que ayudaste con silla de ruedas el año pasado, nunca le entregaste nada. El Camus va a ayudarlo de verdad porque tú no lo hiciste, embustera” lo que dejó a varias seguidores un poco sorprendidos.

Ante esto, ella decidió defenderse y confesó que a pesar de tantas críticas, ella tenía su corazón y su mente tranquila “yo les puedo decir que yo hoy puedo dormir tranquila, feliz, en paz, por no estar mintiendo, uno tiene su conciencia tranquila. Amores, el chisme no es bueno para nuestra vida. La pelea te daña los intestinos, los órganos, la rabia te carcome por dentro y tienes las quinientas mil enfermedades y cuando tú no sacas las cosas de tu garganta y de tu alma y te las tragas, también te enfermas, mi amor, por eso uno se atreve a decir las cosas de buena manera y vivir tranquilo”.

No sabemos en que terminó la ayuda de aquel hombre pero por lo que nos deja saber la barranquillera, ella hizo lo que pudo.