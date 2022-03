Lina Tejeiro si estaría con Andy Rivera y esta sería la prueba contundente

No hay nada más de lo que se hable en redes sociales que la relación de estos dos famosos que está en duda, pues desde hace algún tiempo, han aparecido pruebas de que los dos se estaban viendo, habían tenis y gorras en la casa de Lina que al parecer pertenecían al cantante.

Después de eso, no solamente los dos decidieron guardar silencio respecto lo que estaba sucediendo, sin embargo, en la historias de Lina, veíamos como la actriz cantaba las canciones de Andy muy feliz, además de confirmar que no había ido a la fiesta de Johnny Rivera no porque no la hubieran invitado, sino porque tenía otros compromisos.

No solamente los seguidores estaban especulando respecto a que la pareja de nuevo estaba junta, sino las mismas personas cercanas a los dos estaban afirmando ellos también querían conocer la verdad el asunto, y que al parecer muchos estaban contentos de que fueran ciertos los rumores, no solamente por el cariño que se tienen, sino porque al final hacen una bonita pareja.

Ahora, este fin de semana los dos han estado en Medellin en el concierto de Greeicy y Mike Bahia, Lina por supuesto es una de las amigas más cercanas a los dos cantantes y Andy estuvo como artista invitado en el escenario, así que mientras el cantaba, Lina lo grababa desde el público.

Además de eso, Aida estaba acompañándola y la grabó mientras ella estaba bastante feliz cantando las canciones. Por supuesto muchos apuntan a que están felices y juntos, pues de lo contrario no permitirían que los grabaran en cosas comprometedoras ¿qué dicen ustedes?.