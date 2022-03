La Jesuu ha respondido en redes sociales a los comentarios de Yina Calderón criticándola

Sabemos que Yina Calderón es una de las influencer más polémicas de Colombia, no solamente por lo que hace, sino por lo que dice, pues recordemos que hace poco se metió en una pelea en redes sociales con la misma Andrea Valdiri, a quien criticó luego de que la barranquillera había quedado igual luego de que ella se operara por haber tenido recientemente a us última hija.

Lo cierto es que no es la primera vez que Yina se mete en estos problemas y andar comentando respecto al cuerpo de otras personas, pues incluso Valdiri contestó a través de las redes sociales que no le parecían correctos sus comentarios.

El caso es que ahora nuevamente su nombre está sonando por haber criticado las facciones y el físico a La Jesuu, otra influencer que se hizo bastante reconocida luego de pandemia y ahora mismo, es una de las creadoras de contenido colombianas más importantes y ahora ha salido su nombre debido a que la misma Yina Calderón la criticara por su cara, añadiendo que incluso cuando la conoció en persona se decepcionó, dejando claro que en redes sociales ella se veía muy distinto.

Ante esto, La Jesuu, publicó “primero, quiero agradecer a las personas que me están enviando lindos mensajes, la verdad me siento muy tranquila. Y segundo, honestamente hoy no me siento con el ánimo suficiente para poner en su sitio a las personas que andan sin rumbo por la vida, queriendo dejar por el piso el trabajo de las demás personas. En cuanto me encuentre un poco mejor, les comparto mi reflexión ante estos comentarios tan vacías” afirmó La Jesuu.

Ante esto Yina no se ha pronunciado.