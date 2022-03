Luisa Fernanda W le ha respondido al doctor que publicó los supuestos retoques que ella se hizo

Hace poco, en redes sociales, el nombre de Luisa Fernanda W empezó a sonar por dos razones, la primera, porque al parecer habían creado un perfil de su hijo Máximo, el cual no tenía nada de malo, pues normalmente eran seguidores que tenían mucho cariño hacia el niño, sin embargo, al parecer desde esos perfiles estaban haciendo llegar información que no era, así que debió pronunciarse al respecto, confirmando que Máximo no tenía ningún perfil oficial manejado por ellos.

Ahora, su nombre y su cara se han visto por toda internet luego de que el Doctor Otálvaro, reconocido por hacer varios procedimientos estéticos en el país, publicara una serie de fotos de los famosos antes y después de los retoques que supuestamente se han hecho, sobre todo en la cara. Dichas fotos se hicieron virales en toda internet, lo que la obligó a hablar del tema “Doc, cuando quiera me revisar para que se de cuenta que no tengo ni perfil mandibular, ni pómulos, ni mentón, yo soy muy abierta con las cosas que me he hecho, y jamás negaría lo que tengo. La nariz lo saben, Botox también, y los labios me los hice pero me retire el producto por que se me regó por parte del rostro, por eso jamás me volví hacer nada. Así que por favor pido que este tipo de información no la divulguen así, la mitad de todo esto es falso” afirmó la empresaria al parecer un poco molesta por lo que se estaba diciendo de ella.

Ante esto no se ha pronunciado el doctor y muchos de sus seguidores la han apoyado, afirmando que con el ejerció y buena alimentación se puede lograr el físico de la influencer sin necesidad de operaciones.