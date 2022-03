Anuel AA metido en la boca del lobo tras filtración de video en donde besa a la madre de su hijo

Hace poco el nombre del puertorriqueño estaba sonando por su matrimonio y por la portada que estaba protagonizando al lado de Yailin, sin embargo, ahora las cosas están tomando un camino distinto y un tono bastante oscuro, pues se está hablando de dos cosas específicamente, un video filtrado por la misma madre de su hijo en donde la saluda de beso en la boca y que ahora tanto ella como su familia, quiere develar el “poco hombre” que es el cantante con su propio hijo.

Las historias de Astrid, la madre del hijo de Anuel y su hermana Nat, se han llenado de acusaciones bastante graves y subidas de todo. No sabemos exactamente que fue lo que pasó entre el cantante y la familia que desencadenó la pelea pública, sin embargo, al parecer Anuel habría amenazado a Astrid para que no publicara el video en donde aparecen besándosela, suponemos que dicho video hace parte de la actualidad.

Ante esto, la misma Astrid publicó “el que actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará” afirmó la ex mujer, sin embargo las palabras de sus hermanas fueron mucho más fuertes pues no solamente dejaron saber que al parecer el cantante habría llamada a Astrid llorando en varias ocaciones, sino que es bastante descuidado con su hijo “eres tan miserable que lo llamas a través de una aplicación una vez al mes. Sabes cuantas veces te esperó en los juegos mirando al público a ver si te veía y tu nunca llegabas estando en el mismo lado. El día que a mi o a mi familia le pase algo, todo caerá sobre ti y no es amenaza, es que se de lo que eres capaz” afirmó una de sus hermanas.

Por supuesto muchos de los seguidores han quedado impactados con la situación y están esperando a que por fin el cantante se pronuncie ante la situación, pues hasta el momento solo ha publicado videos en el jacuzzi con Yailin.