“La culpa recae en mi” Liseth Torres sobre la pérdida del equipo Omega en El Desafío The Box

La prueba de la noche estuvo bastante complicada, pues requería de la habilidad de nadar y la fuerza en los brazos no solamente para encestar los balones, sino para escalar el pequeño muro para devolverse y llegar al equipo.

Lo cierto es que todos los equipos estaban conformados de tal forma para poder lograrlo, sin embargo, no solamente Alfa resaltó por sus capacidades, sino porque tuvieron los detalles completamente cubiertos. Uno de los equipos, Omega, quien tenía grandes participantes, simplemente no pudo dar la batalla debido a una sola concursante, Liseth Torres, no pudo subir rápido el pequeño muro antes de llegar a tocar al equipo para que el otro compañero saliera.

Por supuesto Omega fue el último equipo, así que al llegar a la casa tuvieron una charla un poco incomoda en donde la misma Liseth aceptó que fue su culpa, sin embargo, no consideraba que por eso era mala, sino que simplemente tenía que mejorar algunas cosas como su agarre y fuerza en sus brazos.

Dicho esto, para su sorpresa, Juan Pablo, fue uno de los sentenciados a muerte, al igual que Fernanda del equipo Gamma.