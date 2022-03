El amor de los televidentes por Carolina Gómez en MasterChef

Desde que inició el reality de cocina el 21 de enero, la actriz Carolina Gómez se ha robado el corazón capítulo a capítulo. Este miércoles, en una de los momentos más emotivos de la noche al recordar su infancia, y aunque evitó llorar al recordar su niñez con unas fotos familiares.

“Me dan en el corazón, en la nostalgia y en las emociones”, señaló Cristina Campuzano.

Tatán Mejía mencionó " “Cuando veo esas fotos tan pela’o entiendo que ha sido porque yo quiero estar acá, que he trabajado por estar acá y llevo trabajando desde muy joven por estar acá y he corrido riesgos por estar acá, todo el tiempo estoy corriendo riesgos, en la cuerda floja esperando en qué momento te caes y no ha pasado”.

En redes sociales los televidentes no dejaron de halagar la personalidad y el carisma de la actriz en especial en este capítulo.