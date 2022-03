“Me equivoqué en amar tanto a alguien que no valoró lo que soy”: Ex de Epa Colombia

La relación de futbolista del Santa Fe, Diana Celis y la empresaria ‘Epa Colombia’ surgió desde que ella fue tendencia en redes sociales por su reconocido canto “e,e,epa Colombia’ y en repetidas ocasiones Diana manifestó que siempre había estado junto a Daneidy desde sus inicios, ya que muchos la juzgaban por estar con ella por el dinero que ha obtenido de la venta de sus keratinas.

Sin embargo, desde hace unos meses habían dado a conocer públicamente que se tomarían un tiempo para pensar mejor las cosas y aclarar sus sentimientos. Pero pese al intento de reconciliación, la relación definitivamente no funcionó y fue ahí cuando crecieron los rumores del romance de ‘Epa Colombia’ con una nueva persona, al poco tiempo de haber terminado oficialmente. Después de esa ruptura, Diana ha compartido en diferentes momentos el dolor que le ha causado esta ruptura, aunque muchos creen que se trata de una cortina de humo.

En las últimas horas Diana compartió un estado en sus redes sociales lo arrepentida que está de haberle entregado años de su vida a ‘Epa Colombia’. “Me equivoqué en amar tanto a alguien que no valoró lo que soy y ni siquiera lo que fui”, mencionó en la publicación. Por otra parte, los internautas han opinado sobre el tema manifestando su apoyo con la futbolista, pero también en contra de ella “Todos hemos pasado por ese triste momento alguna vez en nuestra vida”, “ah pero cuando le pegaba cacho a epa no pensaba en eso”, “De eso se aprende”, “Sea lo que sea duele… y más que la cambiaron por una “amiga”, fueron unos de los tantos comentarios que recibió.

Por otra parte Diana se encuentra en recuperación física debido a una lesión en su rodilla derecha, y ha compartido el proceso de recuperación en redes sociales.

